ZEUS MINING
CRYPTO MINING PRO

Навыки обслуживания: быстро найти неисправную микросхему через контрольную точку КЗ «СО».

Навыки обслуживания: быстро найти неисправную микросхему через контрольную точку КЗ «СО».

2021/7/13

Навыки обслуживания: быстро найти неисправную микросхему через контрольную точку КЗ «СО».

Чтобы отремонтировать хэш-плату Antminer, осмотр и техническое обслуживание хэш-платы Antminer в основном оцениваются путем определения сопротивления и напряжения в 5 контрольных точках. Описание контрольных точек см. В следующих статьях:

Нажмите, чтобы просмотреть: Описание контрольных точек Antminer Hashboard

Среди них "CLK-CO-BO-RST" отправляется последовательно.

"RI" отправляется в обратном порядке

5 контрольных точек: CLK-CO-RI-BO-RST

"CO"на этот раз главный герой - контрольная точка

33_副本3_副本


Во время процесса проверки с помощью испытательного приспособления мы можем заземлить «CO», чтобы предотвратить передачу сигнала и быстро найти поврежденный чип.

Да, подключите контрольную точку «CO» напрямую к радиатору с помощью длинного металлического штифта.

66_副本



Принцип этого метода:

Например, когда тестером чипов антминер указывает, что микросхема «3» имеет проблему, мы можем последовательно замкнуть контрольные точки CO микросхем «2» и «1», пока работает тестером чипов антминер, и проверить, где останавливается сигнал. . Потому что чип, который не отправляет сигналы, должен быть поврежден.


33_副本22

Это метод логического обнаружения, простой и эффективный, если вы хорошенько подумайте, он будет очень простым.

Нажмите для просмотра: Видеоурок по ремонту и диагностике неисправностей Antminer S9.

Связанные инструменты обслуживания:

Многофункциональный тестером чипов антминер

Официальный термореактивный гель - 220г

Инструмент для стружки олова

Нажмите, чтобы увидеть больше инструментов для обслуживания майнеров


заявлять
Учебники по ремонту и Скачать файлы относятся к оригинальным произведениям, которые запрещаются полностью или частично без письменного разрешения.

Статьи в этом разделе

0
По вопросам приобретения продукции обращайтесь к нашему менеджеру по продажам:
[email protected]

По вопросам ремонта майнера и послепродажного обслуживания обращайтесь к менеджеру по ремонту:
[email protected]

По вопросам делового сотрудничества обращайтесь:
[email protected]

ЖАЛОБЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Если вы недовольны транзакцией или у вас есть ценные предложения для нас, свяжитесь с нами по этому адресу электронной почты:
[email protected]
Вот список мошенников, которые обманывают наших клиентов, если вы разговариваете с ними, пожалуйста, прекратите чат и немедленно сообщите нам:
Telegram:
@Zeusminingcrypto
@ZEUSMININGCRYPTOOFFICIAL
@bearacong

Мошенники изменят учетные записи, когда узнают, что разоблачены. Поэтому, пожалуйста, убедитесь, что у нас есть только те юридические контактные лица, которые указаны на этой странице: https://www.zeusbtc.com/Contact-us.asp

ЗАКРЫТЬ