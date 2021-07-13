Навыки обслуживания: быстро найти неисправную микросхему через контрольную точку КЗ «СО».



Чтобы отремонтировать хэш-плату Antminer, осмотр и техническое обслуживание хэш-платы Antminer в основном оцениваются путем определения сопротивления и напряжения в 5 контрольных точках. Описание контрольных точек см. В следующих статьях:

Нажмите, чтобы просмотреть: Описание контрольных точек Antminer Hashboard

Среди них "CLK-CO-BO-RST" отправляется последовательно.

"RI" отправляется в обратном порядке

5 контрольных точек: CLK-CO-RI-BO-RST

"CO"на этот раз главный герой - контрольная точка





Во время процесса проверки с помощью испытательного приспособления мы можем заземлить «CO», чтобы предотвратить передачу сигнала и быстро найти поврежденный чип.



Да, подключите контрольную точку «CO» напрямую к радиатору с помощью длинного металлического штифта.













Принцип этого метода:

Например, когда тестером чипов антминер указывает, что микросхема «3» имеет проблему, мы можем последовательно замкнуть контрольные точки CO микросхем «2» и «1», пока работает тестером чипов антминер, и проверить, где останавливается сигнал. . Потому что чип, который не отправляет сигналы, должен быть поврежден.





Это метод логического обнаружения, простой и эффективный, если вы хорошенько подумайте, он будет очень простым.



Нажмите для просмотра: Видеоурок по ремонту и диагностике неисправностей Antminer S9.

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