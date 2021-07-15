Руководство по Antminer S15 и T15 Скачать

Руководство по ремонту Antminer S15 и T15 хэш плата скачать руководство по ремонту



Принципы работы S15 и T15 в основном одинаковы, поэтому мы используем одни и те же методы обнаружения и обслуживания.

Эта версия содержит принципиальную принципиальную схему и направление сигнала чипа и введение напряжения.





В настоящее время мы издаем на китайском языке, скоро будет выпущена английская версия.





Базовый обзор:

Одна хэш-плата Antminer S15 и T15 использует всего 72 хэш-чипа, модель - «BM1391AE», и направление сигнала последовательно передается от U1 к U72.

Antminer S15 и T15 хэш платы имеют в общей сложности 12 областей напряжения, и каждая область напряжения содержит 6 микросхем.

Он по-прежнему использует 5 контрольных точек для осмотра и обслуживания.



Пять контрольных точек: CLK / CO / RI / RST / BO.

Некоторые версии хэш платы не имеют разметки.

Описание контрольных точек см .:

Исправлено: Описание контрольных точек Antminer Hashboard.





По серийному номеру микросхемы контрольные точки делятся на два типа:

Конечно, также представлены некоторые принципиальные схемы.







Адрес загрузки руководства по ремонту Antminer S9k хэш плата:



Нажмите, чтобы загрузить: Руководство по ремонту хэш-платы Antminer S15 T15

Видеоурок по осмотру и ремонту хэш платы на примере модели: S9

(Методы обнаружения и восстановления большинства майнеров в Antminer в основном одинаковы)

Нажмите для просмотра: Видеоурок по ремонту и диагностике неисправностей AntminerS9.





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