Руководство по Antminer S15 и T15 Скачать

Принципы работы S15 и T15 в основном одинаковы, поэтому мы используем одни и те же методы обнаружения и обслуживания.
Эта версия содержит принципиальную принципиальную схему и направление сигнала чипа и введение напряжения.
В настоящее время мы издаем на китайском языке, скоро будет выпущена английская версия.
Базовый обзор:
Одна хэш-плата Antminer S15 и T15 использует всего 72 хэш-чипа, модель - «BM1391AE», и направление сигнала последовательно передается от U1 к U72.
Antminer S15 и T15 хэш платы имеют в общей сложности 12 областей напряжения, и каждая область напряжения содержит 6 микросхем.
Он по-прежнему использует 5 контрольных точек для осмотра и обслуживания.
Пять контрольных точек: CLK / CO / RI / RST / BO.
Некоторые версии хэш платы не имеют разметки.
Описание контрольных точек см .:
Исправлено: Описание контрольных точек Antminer Hashboard.
По серийному номеру микросхемы контрольные точки делятся на два типа:
Конечно, также представлены некоторые принципиальные схемы.
Адрес загрузки руководства по ремонту Antminer S9k хэш плата:
Нажмите, чтобы загрузить: Руководство по ремонту хэш-платы Antminer S15 T15
Видеоурок по осмотру и ремонту хэш платы на примере модели: S9
(Методы обнаружения и восстановления большинства майнеров в Antminer в основном одинаковы)
Нажмите для просмотра: Видеоурок по ремонту и диагностике неисправностей AntminerS9.
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